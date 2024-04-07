Знаменитости 07 апреля 2024, 03:41 Алена Свиридова рассказала, почему жалеет из-за обучения сына за границей Певица Свиридова пожалела, что отправила сына Василия учиться в Канаду РИА «Новости»

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Певица Алена Свиридова заявила о сожалении из-за того, что отправила сына учиться в Канаду. Об этом она сказала в интервью с телеведущей Светланой Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света».

«Сейчас я понимаю, что, когда родитель отправляет детей учиться за границу, да, дети учатся там. Но они теряют тут целый пласт общей студенческой жизни. Если они вернутся — у них вот этот большой пробел, потому что они вернулись оттуда с теми привычками и учением», — заявила артистка.

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Она отметила, что ее сын Василий после выпуска принял решение жить в Канаде. В итоге звезда практически «осталась без ребенка». Теперь она редко сможет увидеться с наследником. Даже поддерживать связь с сыном непросто из-за разных часовых поясов.

Ранее стало известно, по какой программе дети певицы Аллы Пугачевой Лиза и Гарри учатся за границей. Как отмечал бывший приятель артистки, двойняшкам оформили семейное обучение и наняли много дистанционных репетиторов.