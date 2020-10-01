Алена Шишкова призналась, что делала пластическую операцию

Ранее бывшая возлюбленная рэпера и продюсера Тимура Юнусова (Тимати) не один раз говорила, что выступает за естественность. На днях она рассказала, что однажды ей пришлось обратиться к хирургу, чтобы тот изменил ей нос. По словам Шишковой, основной задачей было исправить носовую перегородку. Заодно были внесены эстетические коррективы, пишет сайт «Дни.ру».

Знаменитость подчеркнула, что до изменений нос был красивый, однако результат операции ей тоже нравится. Модель отметила, что не согласилась бы вновь посетить пластического хирурга, если бы могла вернуться в прошлое.

Ранее модель Анастасия Решетова ответила на слухи о своей причастности к расставанию бывшего парня Тимати с его экс-избранницей Аленой Шишковой. Подписчики считают, что именно она стала причиной разрыва рэпера и его бывшей возлюбленной. Девушка не оставила обвинения без внимания. Она заявила, что причина прекращения отношений Юнусова и Шишковой заключается не в ней