Знаменитости 29 января 2024, 19:30 Алена Делона признали частично недееспособным BFMTV: суд отказал Алену Делону в праве распоряжаться недвижимостью

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Французского актера Алена Делона ограничили в дееспособности. Решение в отношении 88-летнего артиста принял суд, сообщил телеканал BFMTV.

За актером оставили возможность совершать самостоятельные действия с оговоркой. Делон не сможет совершать сделки по продаже недвижимости. Ответственность за это возложили на специально назначенного судом представителя.

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Последний будет помогать артисту с медицинским обслуживанием и выбором врачей. Адвокат дочери Делона Франк Бертон назвал вынесенный вердикт очень радостным.

Семья и близкое окружение знаменитости сделали состояние здоровья Делона предметом разбирательств.

Жалоба младшего сына актера Алена-Фабьена на свою сестру Анушку стала поводом для предварительного расследования, которым занялась французская прокуратура. Мужчина заявил, что Анушка якобы злоупотребляла неведением отца и пользовалась его слабостью. А спутница Алена Делона Хироми Роллен в своем обращении в надзорное республиканское ведомство обвинила детей артиста в попытке его умышленного убийства.