    03 июня 2020, 18:21

    Алена Бабенко вылечилась от коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Алена Бабенко, актриса театра и кино, выписалась из больницы. Она лечилась от COVID-19. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Под присмотром медиков актриса находилась, вероятнее всего, несколько недель. Сегодня она рассказала поклонникам, что уже вылечилась от коронавируса. Она также заявила, что чувствует себя значительно лучше и благодарит подписчиков за добрые пожелания. Актрису уже выписали из больницы, она находится дома.

    В своем Instagram-аккаунте Бабенко выставила пост, в котором рассказала о новом сериале, в котором снимается, под названием «Последствие».

    «Да, кстати, я уже давно поправилась, спасибо большое всем за поддержку и беспокойство!», — добавила актриса.

    Также артистка выложила на своей страничке в социальной сети новое видео и показала, какая она после болезни. Пользователи отметили, что Бабенко прекрасно выглядит и рады, что она улыбается на фотографии, хоть болезнь ее немного и вымотала.

    Напомним, о болезни актрисы стало известно во время съемок «Танцы со звездами». Бабенко пришлось покинуть проект и лечь в больницу, поскольку проявились симптомы COVID-19.