Алена Бабенко вылечилась от коронавируса

Под присмотром медиков актриса находилась, вероятнее всего, несколько недель. Сегодня она рассказала поклонникам, что уже вылечилась от коронавируса. Она также заявила, что чувствует себя значительно лучше и благодарит подписчиков за добрые пожелания. Актрису уже выписали из больницы, она находится дома.

В своем Instagram-аккаунте Бабенко выставила пост, в котором рассказала о новом сериале, в котором снимается, под названием «Последствие».

«Да, кстати, я уже давно поправилась, спасибо большое всем за поддержку и беспокойство!», — добавила актриса.

Также артистка выложила на своей страничке в социальной сети новое видео и показала, какая она после болезни. Пользователи отметили, что Бабенко прекрасно выглядит и рады, что она улыбается на фотографии, хоть болезнь ее немного и вымотала.

Напомним, о болезни актрисы стало известно во время съемок «Танцы со звездами». Бабенко пришлось покинуть проект и лечь в больницу, поскольку проявились симптомы COVID-19.