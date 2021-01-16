Алена Апина рассказала о последних словах Бориса Грачевского

Об этом певица рассказала в своем Instagram, где опубликовала скриншот с их перепиской.

Последний раз Апина переписывалась с Грачевским 21 декабря — в этот день стало известно, что он заразился коронавирусом.

«Это наша последняя переписка с Борей Грачевским! Человек-улыбка! Человек-свет! Человек-жизнь! Прощай», — написала она под постом.

В диалоге с режиссером певица спросила, как вышло, что он заболел «модной болячкой», и пожелала скорейшего выздоровления.

Грачевский поблагодарил за поддержку и пообещал победить болезнь.

«Я выберусь! Не дождутся!» — написал он.

О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Об этом сообщила его супруга, позже информацию подтвердили друзья и коллеги. Грачевский скончался из-за коронавирусной инфекции. В конце прошлого года его госпитализировали, и с тех пор состояние режиссера становилось все хуже.

Врачи дважды вводили его в медикаментозную кому и подключали к различным аппаратам, которые насыщают организм кислородом, однако спасти Грачевского не удалось. Ранее стало известно, где и когда можно будет проститься с режиссером.