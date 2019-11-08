Ален Делон завещал усыпить свою собаку

По информации издания, голливудский актер очень любит животных. Он даже признавался журналистам, что обществу людей предпочитает общество зверей. Однако стало известно, что Ален Делон завещал семье усыпить его собаку, в случае если он уйдет из жизни раньше. Он принимает усыпление за акт милосердия, так как животное после смерти хозяина мучается от тоски по нему.

Издание также отмечает, что не все животные при усыплении умирают быстро, некоторые мучаются часами.