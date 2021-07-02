Ален Делон высказался о Путине и Байдене

Легендарный французский актер Ален Делон одобрительно высказался о работе президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Актер отметил, что его не беспокоит критика, с которой он может столкнуться после поддержки Путина, написал ТАСС со ссылкой на французский телеканал TV5.

Актер сказал, что его удивляет способность российского лидера управлять такой огромной страной так долго.

«Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», — рассказал Делон.

Также звезда французского кино высоко оценил работу Джо Байдена и отметил, что проголосовал бы именно за него на президентских выборах, если бы жил в США, написал сайт «Русская планета».