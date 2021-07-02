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    02 июля 2021, 11:07

    Ален Делон высказался о Путине и Байдене

    Полина Гребенщикова

    Легендарный французский актер Ален Делон одобрительно высказался о работе президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Актер отметил, что его не беспокоит критика, с которой он может столкнуться после поддержки Путина, написал ТАСС со ссылкой на французский телеканал TV5.

    Ален Делон высказался о Путине и Байдене

    Актер сказал, что его удивляет способность российского лидера управлять такой огромной страной так долго.

    «Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», — рассказал Делон.

    Также звезда французского кино высоко оценил работу Джо Байдена и отметил, что проголосовал бы именно за него на президентских выборах, если бы жил в США, написал сайт «Русская планета».