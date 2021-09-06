Ален Делон рассказал о своих чувствах после смерти Бельмондо

Французский актер Ален Делон рассказал, как чувствует себя после смерти своего коллеги — актера Жан-Поля Бельмондо. Они не раз снимались в одних картинах, впервые это произошло более 60 лет назад.

Об этом актер заявил в эфире телеканала CNews.

«Я абсолютно подавлен… Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад», — сказал он.

О смерти Бельмондо стало известно ранее 6 сентября. Ему было 88 лет, подробности смерти пока неизвестны. В 2001 году актер перенес инсульт, из-за которого не появлялся на экранах семь лет. При этом за свою карьеру Бельмондо снялся почти в 100 различных фильмах, а также сыграл порядка 40 ролей в театре. Известность ему принесла роль Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании». Еще более популярным он стал после картин «Чудовище», «Профессионал», «Ас из асов», «Человек из Рио», «Женщина есть женщина», «Великолепный» и «Одиночка».

Он не раз снимался в одних картинах вместе с Аленом Делоном. Речь идет о таких фильмах, как «Борсалино», «Будь красивой и молчи», «Один шанс на двоих». Их считали соперниками, однако сам Делон не раз говорил, что «без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона — Бельмондо».