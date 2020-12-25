Алексей Воробьев снялся в фильме с отцом Анджелины Джоли

Воробьев исполнил роль будущего президента России.

«Наконец-то могу поделиться с вами этой новостью! Я снялся в голливудском фильме „Рейган“ с легендарным Джоном Войтом (отец Анджелины Джоли — прим. ред.) и Деннисом Куэйдом. Спасибо вам за веру в меня и поддержку!» — написал он.

Войт сыграл сотрудника КГБ, отслеживавшего бывшего президента США Рональда Рейгана в течение 40 лет. Кроме того, в кинокартине задействованы Пенелопа Энн Миллер, Мана Сувари и Кевин Диллон. Дата премьеры пока объявлена, написала «Свободная пресса».

Фильм биографический, посвящен 40-му президенту США Рональду Рейгану. Рассказ о его жизни идет от имени персонажей Воробьева и Войта.

Воробьев снялся в Голливуде уже не в первый раз. До этого он работал с Джоном Малковичем и Стивом Кареллом в сериале «Космические силы», который попал в топ-10 проектов Netflix в 2020 году. Актер еще сыграл одну из главных ролей в двух сезонах популярного сериала UnReal («Нереально»), а также в триллерах «Ватиканские записи» и The Body Tree.