Алексей Учитель рассказал, почему не хочет получать награды за заслуги в кино

Режиссеру Алексею Учителю исполняется 70 лет 31 августа. В интервью «Известиям» он рассказал, почему не хочет получать награды «за заслуги» и как относится к своей работе.

По словам Учителя, ему некогда думать о том, сколько ему лет, — все время отнимает работа. Это и кино, и работа со студентами, и работа над кинофестивалем «Послание к человеку». Годы режиссер не чувствует, и рад этому: у него еще много планов.

«Знаете, чего я больше всего боюсь? Что на каком-нибудь фестивале мне будут вручать приз за заслуги. Тогда получится, что — ну пора заканчивать. Если бы мне такой приз предложили, я бы точно отказался», — сказал Учитель.

Режиссер вообще не любит терять времени — каждой прошедшей минуты уже не вернуть, поэтому тратить время попусту нельзя, а кино снимать нужно «гениально». Этот процесс требует огромной отдачи не только от режиссера, но и от всей съемочной группы.

«Я поражаюсь Андрею Кончаловскому: ему намного больше, чем мне, но каждый год-два он выдает по картине, в то время как я снимаю гораздо реже. И каждый раз фильм Кончаловского — это какое-то открытие. Для меня это очень хороший пример: как человек в прекрасной творческой и физической форме идет вперед, а не думает о том, чтобы почивать на лаврах», — поделился режиссер.