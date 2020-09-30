Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Асмус

В интернете появилась информация о том, что их вместе видели в ресторане. Учитель пояснил, что это неправда.

«На Патриарших прудах, может, я и был, но без Кристины Асмус», — рассказал он.

Режиссер уточнил, что недавно актриса попала в больницу и он звонил ей, чтобы поддержать. Также он добавил, что находится в дружеских отношениях с ее бывшим мужем Гариком Харламовым.

Ранее стало известно, что Кристина Асмус сообщила о плохом самочувствии. Сейчас актриса лежит под капельницей, ей вкалывают антибиотики и адреналин.

О своем состоянии девушка рассказала в Instagram. По мнению телеведущей, до больницы ее довел график работы. У звезды «Интернов» проблемы со связками и из-за отека почти нет голоса. Теперь ей приходится принимать тяжелые лекарства.

Также Гарик Харламов прокомментировал слухи о его романе с телеведущей Яной Кошкиной. По словам Харламова, он знаком с Кошкиной, но пересекался с ней всего несколько раз в жизни.

Юморист отметил, что мы живем во время «информационного фастфуда». Харламов подчеркнул, что реагировать на это бессмысленно, поэтому он относится ко всему спокойно.