Алексей Пивоваров заразился коронавирусом после вакцинации

«С понедельника сижу дома, в съемках и жизни „Редакции“ участвую онлайн. Хорошо, что есть зум и надежная команда, которая за это время научилась работать и без моего личного присутствия», — процитировал медиаменеджера сайт NEWS.ru.

Пивоваров уточнил, что сделал прививку от СОVID-19 два месяца назад. По мнению журналиста, либо его диагноз является доказательством того, что ему вкололи плацебо, либо вакцина оказалась неэффективной.

Он заявил, что чувствует себя терпимо. Журналист пообещал, что все выпуски, включая «Редакцию. News», выйдут по расписанию.

Ранее преподаватель НИУ ВШЭ и глава коммуникационного агентства Анастасия Бурмистрова раскрыла информацию о том, сколько топовые блогеры тратят на выпуски. Она заявила, что журналист Юрий Дудь делает часовое интервью за 200—250 тысяч рублей. Анастасии Ивлеевой на производство одного выпуска своего шоу приходится тратить от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.