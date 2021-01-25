Алексей Панин снова женился

Новоиспеченная супруга актера рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись», что она познакомилась с актером год назад в компании общих друзей. Свадьба состоялась 2 декабря, когда актер прилетел на съемки в Россию из Испании. Отмечается, что пара предпочла не афишировать столь знаменательное событие.

Тарлакян призналась, что у нее сложились хорошие отношения с 13-летней дочерью мужа от первого брака Нюсей. По словам женщины, девочка очень похожа на отца характером и «в нее просто невозможно не влюбиться».

В начале января скончалась мать Панина, редактор издательства «Наука» Татьяна Власова. Тарлакян подчеркнула, что артист сильно переживает из-за случившегося и она очень поддерживает его.

«Сразу скажу, что Леша не выпивает, он уехал в Испанию», — цитирует жену Панина «Свободная пресса».

Другой российский актер Дмитрий Орлов, сыгравший в фильмах «Брат 2» и «Сестры», сообщил на своей странице в Instagram о разводе со второй женой Натальей Бражник.

«Иди своей новой прекрасной дорогой и свети людям своей радужной улыбкой, как светила мне», — написал он.