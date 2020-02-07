Алексей Панин: Проблема российских мужчин не в красоте, а в мозгах

Ранее «Газета.ru» привела слова Васильева о согласии с кутюрье Жаном-Полем Готье в том, что в России нет красивых мужчин. Историк моды объяснил это уничтожением генофонда в ходе сталинских репрессий. Он заявил, что российские мужчины потеряли «ген красоты».

Васильев заявил, что «этот ген возродится, если мы привезем сперматозоиды дворянских кровей».

Алексей Панин заявил, что российским мужчинами больше пригодились бы европейские мозги.

«Я думаю, что Готье это сказал с некой долей иронии, юмора. <…> Я могу тоже с долей иронии сказать, что проблема российских мужчин больше не в их красоте, а в их мозгах. Если уж чего-то и завозить, то уж точно не сперматозоиды. Сперматозоидов в России достаточно, а вот какую-то часть мозга у европейцев позаимствовать было бы замечательно», — отметил актер.