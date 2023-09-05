Знаменитости 05 сентября 2023, 14:50 Алексей Панин из-за пьяной выходки попал в полицию Эстонии — СМИ RusDelfi: полиция Эстонии задержала актера Алексея Панина РИА «Новости»

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Российского актера Алексея Панина* задержали в Таллине. Он ломился в чужой дом. Об этом сообщил источник сайта RusDelfi.

«В 02:45 ночи меня разбудил телефонный звонок. Я взяла трубку, и на другом конце линии услышала знакомый голос, который просил помощи», — сказала собеседница издания.

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Женщина отказалась ехать за Алексеем Паниным* в отдел на улице Пауля Пинна, и второй голос по телефону — полицейский — предупредил, что в этом случае его отвезут в вытрезвитель. Спустя два часа актер перестал выходить на связь.

Видео задержания показал RT. На нем патрульный вел актера со скованными наручниками руками. Его отвели в полицию из-за попыток ворваться в чужой дом — Алексей Панин* думал, что находится в отеле.

В России его объявили в розыск по уголовному делу за публичное оправдание терроризма. Проверкой занималась прокуратура Москвы. Во время одного из интервью актер поддержал теракт на Крымском мосту и осудил проведение спецоперации. Блогер и журналист Отар Кушанашвили рассказал о серьезной алкогольной зависимости у бывшего друга.

* Алексея Панина признали иностранным агентом на территории России.