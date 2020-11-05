Алексей Панин исполнил танец под «Смуглянку» перед Рейхстагом

На кадрах видно, что актер залез на каменную тумбу и танцует, двигая бедрами. Пост артист подписал: «Станцевал у Рейхстага». Видео заканчивается кадром из военного фильма со стреляющим солдатом, роль которого исполнил Панин.

Актер известен своими эпатажными и вызывающими неодобрение у публики поступками. В соцсетях не раз появлялись провокационные видео с Паниным, в том числе интимного характера. В ответ на обвинения в непристойном поведении актер грозился подать в суд на телевизионщиков, которые освещали его скандальные поступки в популярных программах.

Ранее Панин выложил фотографию с актрисой Мариной Александровой и рассказал, что у них был «сумасшедший роман». Некоторые подписчики засомневались, что у них были отношения и предположили, что это просто фото с коллегой. Другие напомнили, что артист сам рассказывал о романе со знаменитостью.