Алексей Кудрин выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Вербицкой
Председатель Счетной палаты России, а также декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Алексей Кудрин отметил заслуги Людмилы Вербицкой в развитии отечественного образования. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
Кудрин написал в своем Twitter, что с президентом вуза Людмилой Вербицкой связана целая эпоха, и отметил ее роль в создании первой в России программы либерального образования.
Людмила Вербицкая умерла на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Она стала первой женщиной-президентом СПбГУ.
По некоторым данным, причиной ее смерти могло стать онкологическое заболевание. Время и место похорон станут известны позднее.