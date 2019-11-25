Алексей Кудрин выразил соболезнования в связи с кончиной Людмилы Вербицкой

Кудрин написал в своем Twitter, что с президентом вуза Людмилой Вербицкой связана целая эпоха, и отметил ее роль в создании первой в России программы либерального образования.

Людмила Вербицкая умерла на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Она стала первой женщиной-президентом СПбГУ.

По некоторым данным, причиной ее смерти могло стать онкологическое заболевание. Время и место похорон станут известны позднее.