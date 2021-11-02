Основатель и солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев стал отцом в шестой раз. У музыканта родилась дочь Агафья, сообщили «Дни.ру».

О радостном событии сообщается на странице группы «Несчастный случай» в Instagram.

«Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям!» — говорится в посте.

Эта новость стала для поклонников музыканта сюрпризом — супруги не афишировали того, что ожидают пополнения в семье.

Это уже четвертый ребенок Алексея Кортнева и его жена Амины Зариповой. Пара поженилась в 2002 году. У них есть два сына и дочь. Также у Кортнева есть двое детей от предыдущего брака.

Ранее Кортнев высказал свое мнение о певице Manizha, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Музыкант отметил, что у певицы хорошо поставленный голос, но добавил, что сам слушать бы такое не стал. По его мнению, музыка певицы — «не хуже и не лучше всего того, что вращается у нас на радио».