Алексей Кортнев рассказал, когда выйдет новый альбом «Несчастного случая»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев дал интервью газете «Петербургский дневник». Он рассказал, когда поклонникам группы стоит ждать новый альбом.

По словам музыканта, релиз может выйти уже осенью этого года. Он будет включать в себя программу последних «ламповых» концертов, старые песни и несколько новых.

«Самое главное, что это нехарактерная для нас, можно сказать, задумчивая музыка. Мы взяли несколько старых песен, которые звучали очень громко, с драйвовыми гитарами и так далее, и сделали их скорее в джазовой обработке. Благодаря этому в них возникло много нового смысла, я бы сказал. Обнажились некоторые мелодические ходы, которые раньше были скрыты где-то в глубине аранжировок. Тексты вышли на первый план. Мне это очень нравится», — поделился музыкант.

Творческие планы Кортнева связаны не только с музыкой. Например, уже скоро музыкант вступит в роли ведущего в телевизионной программе «Приют комедиантов».

«Это уже настолько заслуженный проект, что с моим приходом в нем, по большому счету, ничего не изменится. Да, я, наверное, буду туда приглашать новых людей, новые голоса. Надеюсь, что производители этой программы мне в этом не откажут. Но в принципе формат, конечно, сохранится. Вот такой новый-старый проект», — рассказал он.