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    02 декабря 2021, 21:33

    Алексей Ягудин отказался извиняться перед Плющенко

    Арина Бобкова

    Известный фигурист Алексей Ягудин высказался о конфликте с коллегой по льду Евгением Плющенко и его супругой — Яной Рудковской. Он заявил, что не собирается извиняться. Об этом сообщило издание Nation News.

    Алексей Ягудин отказался извиняться перед Плющенко

    Ситуация произошла накануне Олимпиады 2014 года. Тогда Плющенко планировал принять участие в соревнованиях, однако Ягудин усомнился в подготовке спортсмена. В связи с этим Рудковская назвала Ягудина «гнилым человеком» и заявила, что ему необходимо извиниться перед ее супругом.

    Во время шоу «Алена, блин!» ведущая вновь вспомнила данную ситуацию и поинтересовалась, не хочет ли спортсмен принести извинения спустя несколько лет.

    «Я не считаю, что мне надо извиняться за мои слова. Я знал ряд моментов, как все происходило. Я про отбор на Олимпиаду 2014 года. Любому человеку важно закончить то или иное действие. Человек не знает, когда надо остановиться», — ответил спортсмен.