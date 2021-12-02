Алексей Ягудин отказался извиняться перед Плющенко

Известный фигурист Алексей Ягудин высказался о конфликте с коллегой по льду Евгением Плющенко и его супругой — Яной Рудковской. Он заявил, что не собирается извиняться. Об этом сообщило издание Nation News.

Ситуация произошла накануне Олимпиады 2014 года. Тогда Плющенко планировал принять участие в соревнованиях, однако Ягудин усомнился в подготовке спортсмена. В связи с этим Рудковская назвала Ягудина «гнилым человеком» и заявила, что ему необходимо извиниться перед ее супругом.

Во время шоу «Алена, блин!» ведущая вновь вспомнила данную ситуацию и поинтересовалась, не хочет ли спортсмен принести извинения спустя несколько лет.

«Я не считаю, что мне надо извиняться за мои слова. Я знал ряд моментов, как все происходило. Я про отбор на Олимпиаду 2014 года. Любому человеку важно закончить то или иное действие. Человек не знает, когда надо остановиться», — ответил спортсмен.