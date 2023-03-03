Знаменитости 03 марта 2023, 17:50 Алексей Горшенев стал композитором сериала «Король и Шут»

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Участник легендарной панк-группы «Король и Шут» Алексей Горшенев стал композитором сериала с одноименным названием. В разговоре с «Петербургским дневником» он рассказал, что увидят и услышат зрители.

По словам музыканта, он не участвовал в составлении сценария, однако некоторые моменты в него все же добавил.

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«Иногда я выступал цензором и говорил что-то типа: „Ребята, здесь вы переходите грань, не нужно этого делать“. И мы обсуждали спорные вопросы. В какой-то момент мы пришли к тому, что сериал станет панк-сказкой», — сказал Горшенев.

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Алексея в сериале сыграл его сын Кирилл, который на данный момент учится в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения на режиссера.

Как заметил Горшенев, по итогам сериала можно будет выпустить целый музыкальный альбом.