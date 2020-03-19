    19 марта 2020, 13:45

    Алексей Герман-младший рассказал, что коронавирус сорвал съемки нового фильма

    Дарья Морозова

    Режиссер Алексей Герман-младший рассказал, что из-за пандемии коронавируса пришлось остановить съемки исторического фильма «Воздух». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    По словам режиссера, всю съемочную группу пришлось отправить на карантин, а «многие актеры просто боялись приезжать на съемки».

    Премьера фильма планировалась в конце 2020 года. Из-за событий в мире она может не состояться вовремя.

    «Беда в том, что картина осенне-зимняя. Велика вероятность, что когда ограничения на перелеты, наложенные в связи с коронавирусом, будут сняты, начнется лето», — объяснил Герман-младший.