Алексей Герман-младший рассказал, что коронавирус сорвал съемки нового фильма

По словам режиссера, всю съемочную группу пришлось отправить на карантин, а «многие актеры просто боялись приезжать на съемки».

Премьера фильма планировалась в конце 2020 года. Из-за событий в мире она может не состояться вовремя.

«Беда в том, что картина осенне-зимняя. Велика вероятность, что когда ограничения на перелеты, наложенные в связи с коронавирусом, будут сняты, начнется лето», — объяснил Герман-младший.