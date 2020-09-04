Алексей Герман-младший оценил современный российский кинематограф

Режиссер напомнил, что кино — это не только его коллеги и операторы, но еще и артисты. Сейчас больше не встречаются актеры уровня молодого Станислава Садальского или Людмилы Гурченко. Это связано со слабой подготовкой в профильных вузах.

По мнению Германа-младшего, со времен СССР потеряна не только наука и промышленность, но и актерское образование.

В Америке снимаются Брэд Питт и Роберт Де Ниро — там другой уровень энергии.

«У нас с мужиками, самыми медийными мужиками, которые очень хорошие актеры, иначе. Их очень мало и не у всех из них есть тот уровень энергии и способности, которые есть у Брэда Питта», — считает режиссер.

«Проблема в том, что наша индустрия не поощряла, чтобы актер снимался в нормальных обстоятельствах, чтобы мог работать над собой. Есть проблема в образовании, брали не талантливых, а красивых. Вот пришел бы сейчас замечательный артист в вуз, допустим, Леонов, его бы не взяли», — пояснил Герман-младший.

Кроме того, деструктивную роль несут низкосортные телевизионные сериалы, поэтому профессия деградирует. Актер приходит в дешевый сериал, в нем ему нужно сняться за четыре дня, и при этом никому не важно каким образом. Поэтому артистов приучают работать быстро и плохо, добавил режиссер.