facebook_pixel
    04 сентября 2020, 10:41

    Алексей Герман-младший оценил современный российский кинематограф

    Алена Макаренко

    Актерское образование в России сильно страдает, а низкосортные телевизионные сериалы играют деструктивную роль. Поэтому отечественные артисты — не конкуренты звезде Голливуда Брэду Питту. О проблемах современного российского кинематографа рассказал Алексей Герман-младший, сообщило РИА ФАН.
    Алексей Герман-младший оценил современный российский кинематограф

    Режиссер напомнил, что кино — это не только его коллеги и операторы, но еще и артисты. Сейчас больше не встречаются актеры уровня молодого Станислава Садальского или Людмилы Гурченко. Это связано со слабой подготовкой в профильных вузах.

    По мнению Германа-младшего, со времен СССР потеряна не только наука и промышленность, но и актерское образование.

    В Америке снимаются Брэд Питт и Роберт Де Ниро — там другой уровень энергии.

    «У нас с мужиками, самыми медийными мужиками, которые очень хорошие актеры, иначе. Их очень мало и не у всех из них есть тот уровень энергии и способности, которые есть у Брэда Питта», — считает режиссер.

    «Проблема в том, что наша индустрия не поощряла, чтобы актер снимался в нормальных обстоятельствах, чтобы мог работать над собой. Есть проблема в образовании, брали не талантливых, а красивых. Вот пришел бы сейчас замечательный артист в вуз, допустим, Леонов, его бы не взяли», — пояснил Герман-младший.

    Кроме того, деструктивную роль несут низкосортные телевизионные сериалы, поэтому профессия деградирует. Актер приходит в дешевый сериал, в нем ему нужно сняться за четыре дня, и при этом никому не важно каким образом. Поэтому артистов приучают работать быстро и плохо, добавил режиссер.

    Новости SMI.FM