Александру Серову выстрелили в ногу во время конфликта в Подмосковье

Народный артист России Александр Серов получил ранение в ногу во время конфликта в подмосковном кафе. Все произошло в конце прошлого года. Певец заверил поклонников, что его здоровью ничего не угрожает.

Серов рассказал сайту StarHit, что конфликт начался с разговора на повышенных тонах за столиком в кафе.

«Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!» — рассказал Серов изданию.

Артиста доставили на скорой в институт хирургии им. Вишневского, где ему извлекли пулю. Серов поблагодарил врачей, которые поставили его на ноги. По его словам, после ранения он немного хромает, но уверен, что быстро поправится. В то же время певец рассказал, что из-за травмы ему теперь приходится быть под присмотром медиков и регулярно приезжать на консультации.

Серов также сообщил, что после выстрела его обидчики сразу же убежали. В полицию он не обращался.

Александру Серову 65 лет. Он является народным артистом Российской Федерации, лауреатом Премии МВД России и Ленинского комсомола.