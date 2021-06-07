Александру Маршалу исполнилось 64 года

В связи с 64-летием заслуженный артист России Александр Маршал рассказал ИА Nation News о своих творческих планах.

По словам музыканта, у него вышло два альбома песен, которые он написал за долгое время.

«Одна пластинка посвящена пилотам, называется „Высота“. По большей степени она посвящена моему отцу — военному летчику, его светлой памяти. А вторая пластинка называется „Невыдуманные истории“», — поделился Маршал.

Артист подчеркнул, что эти песни являются реальными историями, которые он где-то читал или слышал.