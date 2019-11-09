Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет

Пахмутова отметит круглую дату в кругу друзей на сцене Большого театра. Во время праздничного вечера прозвучат ее известные песни и симфонические сочинения. Их исполнят, в том числе, Денис Мацуев и Николай Басков. Пахмутова сама предложила им выступить на концерте в ее честь. Всего же за время праздника на главную сцену выйдут более тысячи музыкантов.

Кроме того, для гостей подготовлена и премьера — фрагменты новых балетов.

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Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом. В пять лет она сочинила свою первую пьесу для фортепиано — «Петухи поют». А первые песни будущий композитор написал во время эвакуации в Караганде.

В 1943 году Пахмутова перебралась в Москву и поступила в Центральную музыкальную школу. В 1953-м она окончила Московскую консерваторию по классу композиции профессора Виссариона Шебалина.

В первые об артистке заговорили, когда СМИ упомянули ее «Походную кавалерийскую» на стихи Юлии Друниной. Затем советские граждане познакомились со многими произведениями, которые стали всенародно любимыми. Всего их — 400. Многие песни Пахмутова подготовила со своим мужем, поэтом Николаем Добронравовым.

Композиции Пахмутовой исполняют представители разных профессий — военные, космонавты, летчики, спортсмены и строители.

Артистка возглавляла Союз композиторов, занимала должность депутата Моссовета и Верховного совета РСФСР, а также входила в состав Президиума Верховного совета РСФСР.