В «Ленкоме» опровергли госпитализацию Александра Збруева

Ранее Telegram-канал «112» и РЕН ТВ сообщили, что 82-летний Збруев попал в больницу с пневмонией.

«Актер лечится от болезни уже несколько дней, сегодня его пришлось забрать в медучреждение», — утверждал Telegram-канал, оценивая состояние пациента как средней степени тяжести.

Осенью прошлого года Збруев переболел COVID-19 в легкой форме. И у него появился иммунитет к коронавирусу.

Александр Збруев — народный артист РСФСР. Он известен по фильмам «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо» и многим другим.

В 1961 году он окончил театральное училище имени Щукина (курс Владимира Этуша), после чего был принят в труппу театра имени Ленинского комсомола — сегодняшний «Ленком».

Збруев был дважды женат — на актрисах Валентине Малявиной и Людмиле Савельевой. У него есть дочери от Савельевой и от актрисы Елены Шаниной.