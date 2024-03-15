Знаменитости 15 марта 2024, 22:22 Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище РИА «Новости»

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Народного артиста РФ Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание состоится в Театре Сатиры, сообщило «РИА Новости».

По данным Telegram-канала Mash, народный артист России скончался из-за проблем с сердцем. В 2020 году Александр Ширвиндт переболел коронавирусом, на фоне которого него развилась пневмония. А в 2022 году у артиста диагностировали стенокардию.

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Актер театра и кино Юрий Васильев надеялся вместе с народным артистом отметить 100-летие Театра сатиры. Он назвал Ширвиндта выдающейся личностью и очень добрым человеком.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно 15 марта, он умер в больнице. Летом ему бы исполнилось 90 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта.