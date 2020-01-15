15 января 2020, 13:06
Александра Серова ранили резиновыми пулями
Певца Александра Серова ранили из пистолета в подмосковном кафе. Артист заверил сайт телеканала «Звезда», что пули оказались не настоящими, а резиновыми.
По данным издания, в конце прошлого года Серов отдыхал вместе с друзьями в одном из подмосковных кафе. В какой-то момент началась потасовка, и артист вышел на улицу, чтобы разобраться с оппонентами «по-мужски». Однако поговорить не получилось.
У одного из участников драки оказался пистолет, и он выстрелил певцу в ногу. Серова доставили в институт Вишневского, где врачи извлекли пулю. По словам музыканта, она оказалась резиновой.
«Попали в ногу. Но сейчас все хорошо. Все живы и здоровы», — признался артист.
Серов добавил, что после ранения он немного прихрамывает. К правоохранителям певец обращаться не стал.