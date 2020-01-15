Александра Серова ранили резиновыми пулями

По данным издания, в конце прошлого года Серов отдыхал вместе с друзьями в одном из подмосковных кафе. В какой-то момент началась потасовка, и артист вышел на улицу, чтобы разобраться с оппонентами «по-мужски». Однако поговорить не получилось.

У одного из участников драки оказался пистолет, и он выстрелил певцу в ногу. Серова доставили в институт Вишневского, где врачи извлекли пулю. По словам музыканта, она оказалась резиновой.

«Попали в ногу. Но сейчас все хорошо. Все живы и здоровы», — признался артист.

Серов добавил, что после ранения он немного прихрамывает. К правоохранителям певец обращаться не стал.