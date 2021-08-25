Александра Петрова признали главным молодым актером в России

Александр Петров возглавил рейтинг ведущих российских актеров в возрасте до 35 лет, который составили «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.ру». В первую тройку также вошли Милош Бикович и Кирилл Нагиев, написало РИА «Новости».

Составители рейтинга оценивали молодых артистов по ряду критериев, в том числе по количеству главных ролей и общему количеству проектов. Учитывались также награды и кассовые сборы.

И фильмы с Петровым все еще вне конкуренции. В кинотеатрах картины с ним собирают самую большую аудиторию. Кроме того, проекты Петрова популярны в интернете. По количеству главных ролей в кино он даст фору любому коллеге своих лет, а еще активно участвует в рекламных кампаниях, отметили авторы рейтинга. Одни из последних работ с Петровым — фильмы «Стрельцов», «Лед-2», «Вторжение», «Текст».

Но по онлайн-просмотрам лидером стал Милош Бикович, который занял второе место в рейтинге. Не последнюю роль в этом сыграл успех комедий «Отель „Белград“» и «Холоп». На третьем месте — Кирилл Нагиев, также снимавшийся в «Холопе», фильме «Марафон желаний» и ряде сериалов.

В топ-10 также вошли Павел Прилучный, Юра Борисов, Виктор Хориняк, Иван Янковский, Семен Трескунов, Борис Дергачев и Алексей Демидов.