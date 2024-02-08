Знаменитости 08 февраля 2024, 00:27 Александра Малина обвинили в трусости после отказа поддержать СВО Певец Малин отказался поддержать СВО и попал в скандал Unsplash

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Певец Александр Малин отказался поддержать проведение специальной операции России на Украине и угодил в скандал. Об этом сообщило издание «Утро.ру».

Артист не так давно вернулся в Россию из Германии для концерта в Саратове. За несколько дней до мероприятия местные депутаты призвали отменить выступление. Народного артиста России уличили в попытках усидеть на нескольких стульях, так как он ни разу не высказался об СВО. Также Малинин не собирается отказываться от звания народного артиста Украины.

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«Гораздо выгоднее тихо зарабатывать здесь деньги и спокойно их тратить во вражеских странах. Александр Малинин, вы обыкновенный трус!» — заявил председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков посоветовал отменить концерты певицы Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, которые должны пройти в феврале и марте. Основанием для такого решения стало обращение общественников. Их претензия заключается в том, что певица живет в США, но зарабатывает в России.