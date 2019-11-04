Александр Семчев опроверг слухи о своей госпитализации

«Я в реанимации? Я дома… Это утка», — отметил Семчев.

Александр Семчев рассказал о похудении и «романе» с девушкой сына Подробнее

О том, что актер здоров и находится дома также в беседе с РИА «Новости» сообщила его агент Наталья Алгереева.

По ее словам, Семчев «бодр, весел и здоров и находится дома». Алгереева также добавила, что не знает, откуда взялась информация о госпитализации актера.

В воскресенье, 3 ноября, Telegram-каналы 112 и Mash сообщили, что заслуженный артист России Александр Семчев госпитализирован из-за болей в груди. По информации СМИ, медики скорой якобы обнаружили у него нарушение сердечного ритма. , Не сумев нормализовать ритм на месте, врачи приняли решение об экстренной госпитализации.

Александр Семчев — российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер и продюсер. Ранее стало известно, что актер похудел на 100 килограммов в преддверии своего 50-летия. Позже актер рассказал о похудении, а также Семчев объяснил скандал, в котором якобы увел девушку у своего сына Кирилла.