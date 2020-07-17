Александр Рогов перечислил модников российской эстрады

По мнению Рогова, певица Елка является примером хорошего вкуса. Он заметил, что артистка с успехом подбирает наряды и всегда находится в курсе последних трендов.

Восхищение стилиста также вызывает и Рената Литвинова, которая, по его словам, «отлично чувствует одежду любого бренда». Рогов вспомнил и о Светлане Лободе.

«Это абсолютно продуманный, нереальный коммерческий проект. Просто все на своем месте. Это кайф — и визуальный, и музыкальный», — добавил телеведущий.

Среди других людей с чувством стиля он отметил Ивана Дорна, Макса Барских Ольгу Серябкину и Елену Темникову.

Что касается Полины Гагариной, то Рогов обратил внимание на ее концертный гардероб и точеную фигуру, под которую ей специально шьют костюмы.

«Полина — не модная. У нее есть хорошо продуманная стилевая опора для сцены, но это не значит, что она модная», — добавил специалист.