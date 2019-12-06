Александр Петров впервые показал новую возлюбленную

На культурном мероприятии Петров победил в номинации «Актер года», а еще показал молодую возлюбленную Стасю Милославскую. Поклонники и журналисты давно догадывались, что актеры встречаются. Некоторое время назад звезды вместе приходили на презентации фильмов и сериалов, а по неподтвержденным данным, пара отдыхала в Италии. Однако ни разу актеры не выходили на красную дорожку вместе.

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Петров начал встречаться с Милославской сразу после расставания с другой своей коллегой Ириной Старшенбаум, но долго не представлял ее публике как свою возлюбленную. Именно из-за 24-летней Милославской завершился его двухлетний роман со Старшенбаум. На «Событии года» артисты обнимались и вместе позировали фотографам.

Светское мероприятие посетили многие звезды кино и телевидения. Среди них Дмитрий Дибров, Николай Дроздов, Егор Кончаловский, Ирина Безрукова, Алена Хмельницкая, Вячеслав Манучаров.