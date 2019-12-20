Александр Петров возглавил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

Таким образом Петров подвинул с пьедестала победителя прошлого года Павла Прилучного, который в этот раз стал вторым. На третьем месте оказалась звезда «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов. На четвертом и пятом месте — Роман Курцын и Владимир Яглыч.

Самой популярной актрисой стала Дарья Мороз, которая в этом году запомнилась зрителям по сериалу «Содержанки». За ней следуют Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская, Любовь Аксенова и Кристина Асмус.

Александр Петров сыграл в таких фильмах, как «Т-34», «Лед» «Герой», «Гоголь», «Анна», «Текст». В последнем он работал с Кристиной Асмус, которая также представлена в рейтинге. Кроме того, Петров известен по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Звоните ДиКаприо». При этом актер не только активно снимается в кино и сериалах, но и играет в театре им. Ермоловой.

Ранее Александр Петров в одном из интервью признался, что ему не нравятся современные отношения между мужчинами и женщинами. По его мнению, в последнее время начали стираться границы между полами.