    20 декабря 2019, 14:23

    Александр Петров возглавил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

    Наза Салех Захи

    Александр Петров стал самым популярным актером по версии сервиса «Кино Mail.ru». Специалисты при составлении рейтинга учитывали количество посещений пользователей на страницы актеров и актрис на сайте издания.
    Александр Петров возглавил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

    Таким образом Петров подвинул с пьедестала победителя прошлого года Павла Прилучного, который в этот раз стал вторым. На третьем месте оказалась звезда «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов. На четвертом и пятом месте — Роман Курцын и Владимир Яглыч.

    Самой популярной актрисой стала Дарья Мороз, которая в этом году запомнилась зрителям по сериалу «Содержанки». За ней следуют Светлана Ходченкова, Елена Подкаминская, Любовь Аксенова и Кристина Асмус.

    Александр Петров сыграл в таких фильмах, как «Т-34», «Лед» «Герой», «Гоголь», «Анна», «Текст». В последнем он работал с Кристиной Асмус, которая также представлена в рейтинге. Кроме того, Петров известен по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Звоните ДиКаприо». При этом актер не только активно снимается в кино и сериалах, но и играет в театре им. Ермоловой.

    Ранее Александр Петров в одном из интервью признался, что ему не нравятся современные отношения между мужчинами и женщинами. По его мнению, в последнее время начали стираться границы между полами.