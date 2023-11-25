Знаменитости 25 ноября 2023, 22:25 Александр Петров разделся и заплакал на своей свадьбе Актер Александр Петров показал тату в честь жены и заплакал на свадьбе РИА «Новости»

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Российский актер Александр Петров и его новоиспеченная жена Виктория сыграли роскошную свадьбу в кругу родных и друзей в Подмосковье. На торжестве артист прочитал клятву верности избраннице со слезами на глазах, сообщил портал Woman.ru.

Свадьба прошла на площадке La Pino Hall в Подмосковье. Возлюбленная Петрова вышла в гостям в белом платье с открытыми плечами и длинной фатой. Актер надел белую рубашку и классический темный костюм. На спине пиджака была надпись «Саша + Вика».

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Актер и его 22-летняя избранница медленно прошлись по дорожке и встали напротив друг друга. После этого Александр снял пиджак и расстегнул рубашку, показав переводную татуировку «Виктория Петрова» на груди. После этого он дал общение сделать такую же настоящую, а также набить имена своих будущих детей. Во время клятвы Петров не смог сдержать слез.

Первый выход пары на публику после регистрации брака состоялся накануне, на вечере в честь выхода в прокат фильма Романа Полански «Дворец». Петров женился на Виктории в сентябре. Тогда он рассказал, что решился на брак спустя всего несколько встреч с девушкой.