Александр Петров рассказал о съемках в фильме «Текст»

По сюжету «Текста», главный герой получает чужой телефон и погружается в жизнь его владельца. Исполнитель главной роли Александр Петров рассказал о своем персонаже.

«Происходит убийство человека. В этот момент человек ни о чем не думает, мысли работают в экстренных ситуациях достаточно сумбурно. И то, что он схватил его телефон, произошло машинально. Я думаю, он не планировал этого делать <…> он случайно погрузился в эту игру, которую с ним начинает играть жизнь, — рассказал актер, — Остановиться тяжело, потому что этот телефон — его единственное спасение. Собственно говоря, пока ты пишешь эсэмэски, значит, ты живой и, значит, у него есть немного времени для того, чтобы решить свои проблемы, есть немного времени, чтобы его не нашли, и тем самым он спасает себя в этом телефоне, с помощью него спасает себя. Он попадает в безвыходную ситуацию»

Петров признался, что с момента прочтения «Текста» ему хотелось сыграть — изначально планировалось его участие в спектакле.

«Спектакль не состоялся. Сейчас он идет в Театре Ермоловой. По разным причинам я там не играю. Это прекрасный спектакль, который тоже является самостоятельным произведением и сильно отличается как от фильма, так и от книги в той же самой концепции. Но первое, о чем я подумал, что я снимусь в этом фильме, хотя ни фильма, ни предложения, ни экранизации еще не было. У меня было четкое понимание того, что мне очень хочется сняться в этом кино», — рассказал актер.

В прокат «Текст» выходит без мата и с сокращенными постельными сценами. Известно, что в Сети позже появится режиссерская версия картины.

Петров рассказал, что режиссерская версия «не сильно будет отличаться от прокатной версии». Он подчеркнул: «Фильм не про мат и не про постельные сцены, фильм немножко про другое. <…> Есть законодательство, которое мы соблюдаем, и это нормально. Но фильм от этого не потеряет ничего абсолютно».

На вопрос журналистов, легко ли ему выходить из роли, Петров однозначно ответил, что его персонаж остается на съемочной площадке и не выходит за ее рамки. О коллегах, которые сообщают, что обращались после съемок за помощью специалистов, актер высказался с сомнением, назвав это пиар-акцией.

«Если бы был какой-то конкретный случай, о котором вы бы мне рассказали… Например, „Хоакин Феникс после роли Джокера лежал несколько недель в больнице“. Да нет такого. Все у них хорошо, они нормальные, адекватные люди, они спокойно относятся к своей профессии и к тому, что они делают», — заключил Александр Петров.