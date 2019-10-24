Александр Петров рассказал, что общего у его героя и Джокера

«Текст» на экране: чем удивила первая экранизация Дмитрия Глуховского Подробнее

По словам Петрова, герой «Текста» Илья Горюнов становится убийцей поневоле, он жертва обстоятельств, биографии и общества, которое не принимает его. Это объединяет его и Джокера.

Также актер заявил, что не согласен с мнением, что картина Филлипса оправдывает насилие и жестокость.

«Триллер о том, что у парня судьба, в которой он не виноват», — объяснил Петров.

Актер указал, что «это уродливое общество» не принимает таких людей, как его персонаж Илья или Джокер.