Александр Петров рассказал, что общего у его героя и Джокера
Актер Александр Петров, исполнивший главную роль в фильме «Текст», провел параллель между своим персонажем и Джокером режиссера Тодда Филлипса, сообщила «Газета.ru».
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По словам Петрова, герой «Текста» Илья Горюнов становится убийцей поневоле, он жертва обстоятельств, биографии и общества, которое не принимает его. Это объединяет его и Джокера.
Также актер заявил, что не согласен с мнением, что картина Филлипса оправдывает насилие и жестокость.
«Триллер о том, что у парня судьба, в которой он не виноват», — объяснил Петров.
Актер указал, что «это уродливое общество» не принимает таких людей, как его персонаж Илья или Джокер.