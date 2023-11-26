Знаменитости 26 ноября 2023, 02:55 Александр Петров дал имя новому члену семьи прямо на свадьбе Актеру Александру Петрову и его жене подарили нового члена семьи на свадьбе РИА «Новости»

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Российский актер Александр Петров и его супруга Виктория получили необычный свадебный подарок от звездных коллег. Молодоженам вручили черного щенка. Об этом написал «Московский комсомолец».

Пара праздновала свадьбу в элитном ресторанном комплексе в Подмосковье. На мероприятии выступила певица Юлия Савичева и группа Dabro. Веселья добавил свадебный подарок, который молодожены получили от коллег по актерскому цеху. Им преподнесли четвероногого питомца.

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По словам Петрова, они решил назвать щенка Тэшкой. Актер объяснил свой выбор клички тем, что он сыграл в фильме «Т-34» одну из главных своих ролей.

Роскошная свадьба актера запомнилась его близким и гостям и другими трогательными моментами. Петров вышел к гостям в классическом темном костюме, но на спине его пиджака была надпись «Саша + Вика, а когда расстегнул рубашку, то все увидели на его груди переводную татуировку „Виктория Петрова“. Кроме того, он обещал потом набить настоящую. Также актер со слезами на глазах прочитал клятву верности молодой супруге.