Александр Овечкин стал на один день кассиром

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals Александр Овечкин примерил на себя роль кассира. В течение дня спортсмен работал в одном из американских супермаркетов.

За кассу Овечкин встал в магазине Вашингтона. Снимок хоккеиста был опубликован в аккаунте Washington Capitals в Twitter.

Позже видео с Овечкиным появились и в Instagram. На них форвард Washington Capitals общался с персоналом супермаркета, разговаривал с клиентами и расставлял на полки хлопья, названные в его честь — Ovi O’s.

В Сети не преминули пошутить про Овечкина-кассира, заметив, что за кассу его, скорее всего, вынудила встать нужда в деньгах.

«Когда любимая захотела новую шубку. <…> Сразу видно кто в семье деньги зарабатывает», — гласит подпись к одному и роликов.

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Пришедшие в супермаркет посетители обратили внимание на ссадины на лице и руках хоккеиста. Овечкин успокоил своих поклонников, объяснив, что недавно упал с велосипеда. Травмы спортсмен получил несерьезные.

На днях Александр Овечкин взял своего годовалого сына на тренировку. Малышу показали внутренние залы тренировочной базы Washington Capitals. Побывал он и в хоккейной коробке.