Знаменитости 03 июля 2023, 16:09 Александр Митта попал в реанимацию РИА «Новости»: 90-летний режиссер Митта попал в реанимацию РИА «Новости»

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Народного артиста России, режиссера Александра Митту доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Об этом РИА «Новости» рассказали в медицинском учреждении.

«Он находится в реанимации», — сообщил собеседник агентства.

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По данным «Известий», 90-летнего режиссера привезли в больницу имени Боткина в российской столице.

Ранее его помощница Мария заявила «360», что врачи решили провести обследование. Оно понадобилось после того, как Митте стало плохо. По ее словам, пока не ясно, что именно произошло с режиссером.

СМИ писали, что Митта почувствовал себя нехорошо 3 июля, когда находился дома. Тогда ему вызвали скорую помощь. По неподтвержденным данным, его парализовало.

Многие зрители знают такие работы режиссера, как фильмы «Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», сериал «Граница: Таежный роман» и другие.