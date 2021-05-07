Александр Маршал впервые ответил на слухи об инсульте

Российский певец Александр Маршал рассказал, что в больницу приехал в марте из-за высокого давления. На самом деле ничего серьезного с ним тогда не произошло.

«Ничего страшного со мной не произошло. Никакого инсульта не было, просто поднялось давление. Журналисты все преувеличили. Кто-то увидел, что я заезжал в больницу, и началось», — передал сайт kp.ru слова Маршала.

Певец подчеркнул, что у него все нормально. Маршал добавил, что иногда в СМИ видит сообщения, что некоторые из его знакомых якобы умерли, хотя они живы. Музыкант удивился такой тенденции.

В начале марта в СМИ появилась информация, что музыканта Александра Маршала госпитализировали в Подмосковье в предынсультном состоянии. Жена бывшего солиста «Парка Горького» тогда опровергла слухи. По ее словам, он находился дома.

Этой зимой Алена Апина рассказала о здоровье Бориса Моисеева, который перенес инсульт. По ее словам, состояние артиста тяжелое. Певица отметила, что он с трудом разговаривает.