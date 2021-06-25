Ушел из жизни актер Александр Лесков

Актер Александр Лесков ушел из жизни в возрасте 73 лет. Он снимался в таком известном сериале, как «Улицы разбитых фонарей».

О смерти актера сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Подробности и причины ухода из жизни Лескова пока не раскрываются.

Александр Лесков родился 13 мая 1948 года. Первая известность пришла еще во время учебы в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Актер оттачивал мастерство под руководством Георгия Товстоногова и Рубена Агамирзяна.

За годы своей творческой карьеры Лесков успел выступить на сцене Малого драматического театра — Театра Европы, а также Большого драматического, Ленкома и других. Еще актера можно увидеть во множестве фильмов и сериалов. Он снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Катерине», «Ментовских войнах» и «Спецназе».

Последнее время Лесков служил в театре Комедии имени Акимова. На сцену этого театра он попал в 1978 году.