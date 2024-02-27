Знаменитости 27 февраля 2024, 12:54 Александр Гудков рассказал, как толкнул беременную Рианну на модном показе Гудков рассказал, как толкнул беременную Рианну на показе Gucci в 2022 году Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Читать 360tv в

В понедельник, 26 февраля, вышел пилот нового шоу Екатерины Варнавы на YouTube. Там юморист Александр Гудков признался в том, что в 2022 году толкнул на тот момент беременную певицу Рианну во время модного показа Gucci.

Гудков рассказал, что, когда он был официальным лицом бренда Gucci в России, на модном показе одежды они ждали в закрытом помещении появления известной звездной пары. Неподалеку от него стояли также Джаред Лето и Чон Джонгук из бой-бэнда BTS. Шоумен даже лично поздоровался с солистом рок-группы Thirty Seconds to Mars.

Реклама

Однако в какой-то момент, когда вокруг стало слишком много людей, он подтолкнул впереди стоявшую девушку со словами: «Давай быстрее иди!» Оказалось, что перед ним была сама Рианна, притом на восьмом месяце беременности.

Певица с обернулась к Гудкову, показывая всем своим видом недоумение. Комик не растерялся и сделал вид, что это не его рук дело. Однако шоумен признался, что ему было очень стыдно за этот поступок.

В середине января Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево. Он прилетел в Россию из Армении.