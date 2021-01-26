Александр Гудков и Иван Дорн станут новыми ведущими «Орла и решки»

Комик Александр Гудков и певец Иван Дорн станут новыми ведущими в программе о путешествиях «Орел и решка», которая выходит на телеканале «Пятница!». Об этом рассказали представители канала.

«Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн — новые ведущие «Орла и решки. В этом году шоу исполняется 10 лет — премьера юбилейного сезона уже 15 февраля», — говорится в сообщении, опубликованном в Instagrame канала.

Подписчики с восторгом встретили новость. Большинство уже находится в предвкушении юбилейного сезона и у многих завышенные ожидания. Один только Александр Гудков известен своими странными, но очень смешными выходками. На страницах звезд пока никакой дополнительной информации о проекте не появилось. Ранее артисты в съемках этой популярной программы не участвовали.

С октября 2020 года по февраль 2021 на канале выходит 25-й сезон проекта, который получил подназвание «Девчата». Его ведут Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль.

Несколько дней назад ведущая программы «Орел и решка» Леся Никитюк рассказала об опасных случаях, с которыми сталкивалась во время съемок передачи. В частности, на Соломоновых островах девушка решила нырнуть в океан с лодки. Но только потом она узнала, что там водятся морские крокодилы.