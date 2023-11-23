Знаменитости 23 ноября 2023, 02:21 Александр Градский перед смертью перенес инсульт, но отказывался от госпитализации Сиделка Александра Градского рассказала о последних часах жизни певца РИА «Новости»

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Певец Александр Градский перед смертью перенес инсульт, но подписал отказ от госпитализации. Об этом рассказала сиделка народного артиста Нигора Фазилова в эфире программы «Малахов».

«Вдруг у него падает рука, а сам он начинает постепенно опускаться вниз и перестает разговаривать. <…> Я сразу поняла, что это инсульт», — вспомнила женщина.

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Фазилова рассказала, что медики несколько раз пытались госпитализировать Градского в тот день. Скорая помощь приезжала три раза. В первый раз врачи померяли давление и сообщили, что у певца предынсультное состояние, но тот не хотел ехать в больницу и подписал отказ от госпитализации.

Медики смогли забрать Градского только после того, как ему стало совсем плохо. К этому моменту инсульт длился уже восемь часов. Градского госпитализировали, но спасти уже не смогли.

Александр Градский умер два года назад — 28 ноября 2021 года.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы отклонил иск третьей жены певца Ольги Градской о праве на наследство. Женщина пыталась отсудить имущество у своих собственных детей и вдовы Градского Марины Коташенко.