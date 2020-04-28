Александр Ф. Скляр сравнил некоторых знаменитостей со свиньями

Ситуация у всех музыкантов сейчас почти одинаковая. Все оказались в режиме самоизоляции и все сравнялись между собой, «обнулились» как концертные музыканты, сказал Скляр.

Исполнитель прокомментировал ситуации, когда артисты распускают свои коллективы.

«На мой взгляд, это крайне некрасиво. Особенно, если ты — именитый артист, у которого точно есть „подушка безопасности“. Если такой артист говорит, что распускает свой коллектив, это означает, что он объявляет во всеуслышание: „Я — эгоцентричная свинья! Я не хочу поддержать своих музыкантов и кидаю их на произвол судьбы“. Мне кажется, это самое последнее, с этической точки зрения. Смотреть на это мерзко и противно», — заявил Скляр.

У лидера группы «Ва-банк» в жизни почти ничего не изменилось с приходом самоизоляции. Он и раньше ближе к лету немного расслаблял свой график, чтобы позаниматься текстами. Единственное — нет живых выступлений.

Музыкант оценил и онлайн-концерты. По его словам, они сильно преувеличены.

«Когда же артисты, что называется, „голые“ стоят перед монитором и поют, то очень часто виден их весьма невысокий уровень исполнительского мастерства», — пояснил певец.