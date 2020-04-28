    28 апреля 2020, 10:12

    Александр Ф. Скляр сравнил некоторых знаменитостей со свиньями

    Анастасия Кременчугская

    Александр Ф. Скляр, лидер группы «Ва-банк» пообщался с РИА ФАН по поводу режима самоизоляции. Он рассказал, как она влияет на него и прокомментировал поведение некоторых звезд российской эстрады.
    Александр Ф. Скляр сравнил некоторых знаменитостей со свиньями

    Ситуация у всех музыкантов сейчас почти одинаковая. Все оказались в режиме самоизоляции и все сравнялись между собой, «обнулились» как концертные музыканты, сказал Скляр.

    Исполнитель прокомментировал ситуации, когда артисты распускают свои коллективы.

    «На мой взгляд, это крайне некрасиво. Особенно, если ты — именитый артист, у которого точно есть „подушка безопасности“. Если такой артист говорит, что распускает свой коллектив, это означает, что он объявляет во всеуслышание: „Я — эгоцентричная свинья! Я не хочу поддержать своих музыкантов и кидаю их на произвол судьбы“. Мне кажется, это самое последнее, с этической точки зрения. Смотреть на это мерзко и противно», — заявил Скляр.

    У лидера группы «Ва-банк» в жизни почти ничего не изменилось с приходом самоизоляции. Он и раньше ближе к лету немного расслаблял свой график, чтобы позаниматься текстами. Единственное — нет живых выступлений.

    Музыкант оценил и онлайн-концерты. По его словам, они сильно преувеличены.

    «Когда же артисты, что называется, „голые“ стоят перед монитором и поют, то очень часто виден их весьма невысокий уровень исполнительского мастерства», — пояснил певец.