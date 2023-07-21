Знаменитости 21 июля 2023, 15:39 Александр Домогаров рассказал, что его сын прервал съемки ради ухода за больной матерью

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Бывшая жена Александра Домогарова Ирина Гуненкова заболела раком 2,5 года назад. Недавно врачи сказали, что бессильны и отправили женщину домой. Ее сын, Александр Домогаров-младший тут же прервал съемки и бросился ухаживать за мамой, за что на него обрушился шквал критики. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Режиссер готовился к запуску проекта «Она такая классная» и за день до начала съемок стало известно, что надежды больше нет. Тогда Домогаров-младший остановил процесс и поехал в Петербург к матери. По его словам, он предупреждал съемочную группу о такой возможности, но никто не предпринял никаких запасных мер. А теперь ухаживающего за больной матерью режиссера травят в киношных кругах.

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За сына вступился и звездный отец. Он сказал, что беда может прийти в каждую семью. И никто не просит жалости и сочувствия, достаточно просто человеческого отношения и немного понимания.

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