Александр Адабашьян поздравил Никиту Михалкова с днем рождения | 360°

Знаменитости 21 октября 2022, 13:07 Александр Адабашьян поздравил Никиту Михалкова с днем рождения Актер Адабашьян рассказал о дружбе и работе с режиссером Михалковым РИА "Новости"

Читать 360tv в

Режиссер Никита Михалков празднует свой день рождения 21 октября. В разговоре с РИА ФАН актер и сценарист Александр Адабашьян рассказал о дружбе и совместной работе с ним.

Адабашьян и Михалков знакомы с детства, поскольку жили в одном дворе.

Реклама

«С Никитой нас сближало то, что как-то и вкусы у нас были похожи и, что редкость в возрасте 13-14 лет, мы знали, чем хотим заниматься, кем быть», — рассказывает Адабашьян.

Реклама

Он называет это везением — оба с детства знали, в чем заключается их призвание, поэтому им удалось сразу попасть на свое место в жизни и избежать кризиса среднего возраста, когда многие люди понимают, что занимаются не тем, чем хотелось бы.

Адабашьян и Михалков в тандеме работали над многими фильмами, среди них — «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и другие. Многие проекты давались нелегко, однако Михалкова это не пугало, он всегда хорошо находил общий язык с артистами и другими участниками съемочной группы.

Адабашьян поздравил друга с днем рождения и пожелал ему здоровья.

«Только здоровья! Ни удачи, ни чего-то другого. В этом возрасте, по себе могу судить, только хватило бы здоровья и сил, а тогда уже и удача придет, поскольку будет возможность соответствовать любому историческому вызову», — заключил он.