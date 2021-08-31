Алекса назвала причину разрыва отношений с Тимати

Певица Алекса рассказала правду о разрыве отношений с Тимати спустя 17 лет. По словам девушки, причина была довольно проста. Молодые люди просто не подошли друг для друга характерами. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на интервью Алексы для YouTube-канала Fametime TV.

«Мы оказались очень разными. Как только начались гастроли — мы встречались, но потом все сошло на нет. Я была для него маленькой, зажатой. Он пытался со мной поговорить, а я закрывалась», — отметила певица.

Во время отношений Алекса видела, что для Тимати нужна девушка старше и опытнее. Самой певице на момент участия в «Фабрике звезд» было 15 лет, в то время, как Тимати тогда исполнился 21 год. Девушка добавила, что не сразу заметила, как начала сильно переживать из-за разрыва.

«Я спала и спала. Переживала, наверное. Но финального разговора у нас так и не было, я не любила все это», — заключила Алекса.

Сейчас певица замужем за фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Они вместе воспитывают дочь.